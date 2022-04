Gas vola su nuovi massimi: 132 euro su mercato Amsterdam

petrolio

Brent

(Teleborsa) - Mentre ildelle materie prime sull', continua a correre il, sostenuto dalleIlè scivolato a New Yorked ilè caduto a 103 dollari al barile stamattina, dopo che i Presidente americano ha annunciato ieri un maxi rilascio delle riserve strategiche USA, il più grande della storia, di 180 milioni di barili in sei mesi (1 milione al giorno).Diversa sorte per ilche, dopocon l'ingiunzione a pagare le fatture del gas in rubli anziché euro,i prezzo della materie prime è lievitato sulle piazze internazionali. Adle quotazioni stamattina hanno raggiunto irispetto alla vigilia mentre ail future sul gas ttf scambia in rialzo dell1,9% a 305 penny per MMBtu