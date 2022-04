Generali in rally a Piazza Affari prima di assemblea

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche mostra un guadagno del 2,02% in vista dell'assemblea del 29 aprile dove si decideranno i futuri vertici.Leonardo Del Vecchio ha concesso il suo supporto a Francesco Gaetano Caltagirone, che ha schierato l'accoppiata Cirinà-Costamagna contro l'attuale Board guidato da Philippe Donnet e sostenuto da Mediobanca.La discesa in campo di Del Vecchio accanto a Caltagirone , peraltro già scontata, è stata formalizzata in un'intervista a Bloomberg News del fondatore di Luxottica, il quale ha affermato che il Piano Caltagirone offre "una visione imprenditoriale di lungo termine che non guarda solo ai dividendi ma anche alla necessità di crescita della compagnia". Un Piano che consentirà di accelerare la crescita di Generali attraverso una grande acquisizione che - ha affermato Del Vecchio - "spero di vedere nel futuro".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Le implicazioni di breve periodo di Generali Assicurazioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,82. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,28.