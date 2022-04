Gismondi 1754, crescita a doppia cifra nel 2021

Gismondi 1754

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2021,ha registrato unpari a euro 9,96 milioni, inrispetto a euro 6,79 milioni al 31 12 2020. Il risultato - spiega la società - è trainato dalla crescita del canale Wholesale, sia a livello Europeo (+1.957.203 euro rispetto al 2020), che negli Stati Uniti (+1.002.769 euro rispetto al 2020), ma anche dalle special sales, il su misura del brand, che chiudono il 2021 in crescita del +16%, con vendite pari a euro 3.952.188. Unico canale in leggera flessione è quelloWholesale nel Medio Oriente, in attesa che ripartano a pieno regime i nuovi ordini".L’ EBITDA consolidato al 31 dicembre 2021 è cresciuto a euro 956.976 euro, registrando un +39% rispetto a 689.146 euro del risultato al 31 12 2020.è positivo per 351.280 euro, rispetto ai 223.252 euro del 2020.La, liquidità, pari ad euro 290.408 registra un decremento rispetto al 31 Dicembre 2020 quando era pari a euro 72.651.