Il comparto sanitario italiano chiude in alto (+1,98%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

DiaSorin

Recordati

media capitalizzazione

Pharmanutra

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna 5.517,3 punti, a quota 284.818,5.L'intanto guadagna 9 punti, dopo un inizio di seduta a quota 891.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, bene, con un rialzo del 3,31%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,57%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,03%.Tra i titoli adel comparto sanitario, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,27%.