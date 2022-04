Marr, finalizzato acquisto di Frigor Carni

Marr

(Teleborsa) -ha finalizzato il closing per l’acquisto della totalità delle quote della società neo costituita, Frigor Carni, in cui sono state conferite le attività della Frigor Carni, società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, con una significativa specializzazione nell’offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente., con oltre 13 milioni di euro di vendite nel 2021 (erano circa 16 milioni nel 2019, ante pandemia), è operatore di riferimento in Calabria ed in particolare in un’area, quella ionica, a forte vocazione turistica.L’acquisizione di Frigor Carni - spiega la società in una nota - conferma il ruolo di aggregatore del Mercato di MARR, che continua arafforzare la propria leadership sia attraverso un percorso di crescita organica che di acquisizioni mirate, volte ad aumentare la specializzazione di servizio.