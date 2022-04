Mori (Algebris): outlook su IPO a Piazza Affari è positivo, attenzione a valutazioni

Mediobanca





(Teleborsa) - "Siamodopo due anni che al 90% abbiamo fatto solo per video-call. Sicuramente fare di persona ti permette di creare un'empatia maggiore. Abbiamo, almeno per quanto riguarda i dati fino a fine dell'anno scorso. Rispetto a quello che stanno vedendo da inizio anno chiaramente bisogna ancora fattorizzare quelli che saranno gli effetti della guerra Russia-Ucraina e vedere la tensione sulle materie prime quanto perdurerà e quanto porterà pressione sui margini. Ad oggi direi che comunque le aziende che abbiamo incontrato godono di ottima salute, quindi una". Lo ha detto a Teleborsa, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR eMori ha commentato il nuovo importante flusso di aziende che sono sbarcate su Euronext Growth Milan: "Investiamo tanto su questo mercato anche perché abbiamo un ELTIF che è proprio specializzato solo nelle società a capitalizzazione sotto i 500 milioni di euro, quindi il mercato di sbocco principale è quello per i nostri investimenti. Per ora, quest'anno ci sono state un paio di IPO comunque di buone società e ritengo che l'outlook sia ancora positivo. Chiaramente bisognerà, cosa comunque che noi facciamo con un nostro modello interno".Con riguardo ai, il manager della società di gestione del risparmio fondata da Davide Serra ha dichiarato: "I trend su cui noi ci stiamo concentrando di più da ormai un paio d'anni sono quelli che per adesso. Siamo quindi molto focalizzati sulla parte digitalizzazione, IT, cybersecurity, cloud, fibra e Internet of Things, tuttociò che riguarda la green transformation, tutto ciò che riguarda il miglioramento infrastrutturale dell'Italia (che sia infrastrutture fisiche tipo quelle ferroviarie e autostradali o anche infrastrutture informatiche). È interessante anche la digitalizzazione del settore dellae le aziende che fanno consulenza per la digitalizzazione della".Per quanto riguarda le Mid & Small Cap italiane, "il loro, perché comunque noi siamo ildal NextGenerationEU - circa 228 miliardi di euro tra sovvenzioni o prestiti agevolati - che avrà un impatto sul PIL che è superare all'11% e superiore a quello che fu il Piano Marshall nel dopoguerra, che era l'8,5%. Questo fa capire la portata, se ben spesi e utilizzati, di questi fondi europei".