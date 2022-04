Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

Fineco

Campari

Saipem

Generali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Amplifon

DiaSorin

Saipem

Telecom Italia

STMicroelectronics

Interpump

Nexi

Antares Vision

Alerion Clean Power

IREN

doValue

Intercos

GVS

Piaggio

Carel Industries

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,23%. Resta incertezza sull'evoluzione della crisi ucraina e sui rischi di un blocco delle forniture di gas all'Europa. "Continuiamo a temere che ci sarà una nuova escalation prima che il conflitto arrivi alla fine - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Sembra difficile immaginare che Putin accetti tranquillamente la sconfitta ed è possibile che il recente ritiro da Kiev sia poco più di una riorganizzazione tattica prima di una nuova spinta".A Piazza Affari, che Equita ha inserito nella selezione Best Picks, salgono, dopo le promozioni di diversi analisti, e, con S&P che ha rivisto il rating a BB con outlook positivo. Continua a salire, su cui potrebbe essere in attoin vista dell'assemblea di bilancio di fine mese.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,45%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,08% e continua a trattare a 100,4 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +154 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,37%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,57% a 25.163 punti, mentre, al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 27.297 punti, in calo dell'1,18%.Guadagni frazionali per il(+0,42%); senza direzione il(+0,1%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,69 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 1,13 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,04 miliardi.di Milano, troviamo(+3,36%),(+3,31%),(+2,57%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.di Milano,(+3,77%),(+3,31%),(+3,00%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,31%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.Tra i dati00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 17 punti)01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 52,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 58,2 punti)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,9%).