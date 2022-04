Ucraina, l’ex ambasciatore in Iraq Carnelos: "Subito tregua sul modello della neutralità austriaca"

(Teleborsa) - “Tregua in Ucraina costruita sul modello della neutralità dell’Austria o anche della Finlandia, sperando che le aperture delle ultime ore tengano”. È la ricetta per interrompere ilin corso inproposta dal diplomatico, ex ambasciatore italiano in Iraq e Ceo di MC Geopolicy, che in passato ha ricoperto anche incarichi come inviato speciale del governo italiano in Siria e Medio Oriente, consigliere diplomatico nei governi Prodi e Berlusconi.“Il– afferma l'esperto diplomatico – potrebbe essere la scelta giusta: l'Austria non è membro Nato, ma fa parte dell'Unione Europea. Quello finlandese riguarda invece una neutralità più armata rispetto all’Austria.negli ultimi giorni ha fatto precise allusioni al riguardo, ovviamente sul modello austriaco, puntando quindi sullae sulla neutralità dell'Ucraina stessa. Una soluzione, questa, che l'Europa avrebbe dovuto tentare da tempo, quando il contesto era ancora salvabile. L'Ucraina, infatti, era una bomba a orologeria già dal 2014 e l'Europa non avrebbe dovuto esitare nel promuovere ed esplorare varie formule, con vere trattative con Putin”.Fermo restando che “l'in Ucraina è ingiustificabile, credo siamo tutti d'accordo”, secondo Carnelos “cedere armamenti all'Ucraina rischia solo di allungare inevitabilmente il conflitto. E più si prolunga, più degenera la situazione e crescono le sofferenze della popolazione”.L'unica soluzione, dunque, resta la via diplomatica, con l'Europa – e l'Italia stessa – in prima linea nel premere per cercare un accordo. “Una tregua con l'accettazione della neutralità dell'Ucraina e ladell’ingresso in UE è l'unica scelta di buonsenso – afferma Carnelos – ed è meglio arrivarci prima di radere completamente al suolo un intero Paese. Adesso il punto è capire come l'Italia possa muoversi inperseguendo anche il proprio interesse strategico, o perlomeno cercando di non uscirne eccessivamente danneggiata. La lunga telefonata del premiercon il presidente Putin appare, in quest’ottica, uno sviluppo importante”.L'unica mossa decisa e coesa che ha visto l'Europa e gliin primo piano è rappresentata dallenei confronti di Mosca. “Le sanzioni hanno inferto un duro colpo alla Russia ma anche esposto il sistema economico internazionale, le catene di valore e gli approvvigionamenti energetici e di materie prime a tensioni del tutto inedite. Tutti rischiano di uscire molto indeboliti da questa situazione”.