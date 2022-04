Ucraina, S&P: conflitto costa a livello globale lo 0,6% del PIL

(Teleborsa) - Gli effetti macroeconomici globali delsembrano per ora moderati dopo un inizio d’anno solido, che vede ad esempio solidi bilanci familiari nelle economie sviluppate. È quanto si legge nell'Outlook economico globale di S&P. I rischi sono però chiaramente al ribasso: il conflitto influenzerà l’impatto degli scambi commerciali diretti, i prezzi dell’energia e delle, il livello di fiducia e le risposte politiche, in particolare inS&P ha quindi ridotto la previsione didello 0.6% al 3,6% a livello globale, dello 0,7% al 3,2% negli Stati Uniti, e dell’1,1% al 3.3% nell’Eurozona. Ritiene che la risposta politica dellamanterrà la crescita stabile al 5% circa. L’è ora in primo piano come sfida politica: l’aumento dei tassi del dollaro inasprirà le condizioni finanziarie, modererà la crescita e si ripercuoterà su altre economie, mentre la stretta della BCE sarà molto più graduale.