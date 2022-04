Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,40%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.546 punti.Pressoché invariato il(+0,15%); in moderato rialzo l'(+0,27%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,45%),(+1,25%) e(+1,13%). Il settore, con il suo -0,70%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,32%),(+2,06%),(+1,79%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,37%.Tentenna, che cede lo 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,82%),(+6,55%),(+6,33%) e(+4,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,18 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,81%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,35%.