Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/04/2022

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Seduta in frazionale rialzo per l'indice spagnolo, che ha terminato gli scambi in aumento a 8.503,7.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.623,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.374,7. L'equilibrata forza rialzista dell'IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.872,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)