Andamento negativo per il settore costruzioni a Milano (-1,28%)

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 35.975,9, in diminuzione dell'1,28%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 495, dopo che ha esordito a 498.Tra i titoli adel comparto costruzioni, retrocede, con un ribasso del 2,41%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,07%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,92%.