Andamento positivo per l'indice delle aziende sanitarie (+1,23%), andamento sostenuto per Amplifon

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 287.083,2, e si è poi portato a quota 288.319,5, in aumento dell'1,23% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 907, dopo aver avviato la seduta a 900.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,48%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,52%.