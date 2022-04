Borgosesia, balzo delle vendite nel primo trimestre 2022

Borgosesia

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha chiuso il primo trimestre 2022 segnando unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Il risultato conferma il netto trend di crescita intrapreso del gruppo soprattutto nel campo della rigenerazione di valore in operazioni distressed di natura prevalentemente immobiliare", sottolinea la società.Le vendite sono ammontate a, rispetto ai 5,7 milioni del primo trimestre 2021, e si riferiscono a vendite di immobili a destinazione per lo più residenziale in grandi centri urbani e zone turistiche di pregio.Amplia il margine di guadagno, che si attesta a 0,748, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,754 e successiva a quota 0,772. Supporto a 0,736.