Borse europee caute su incertezza geopolitica

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. A dominare il sentiment degli investitori è ancora l', con nuove sanzioni in arrivo dall'Occidente verso la Russia. Nel weekend Confindustria ha affermato che è in arrivo una recessione tecnica per i primi due trimestri dell'anno in Italia, stimando la crescita del PIL 2022 al +1.9% nello scenario base. Sempre sul fronte macroeconomico, arrivano visioni pessimistiche anche a livello dell'eurozona: ilad aprile - secondo quanto emerge dall'indice Sentix - è calato ai minimi di quasi due anni."A livello macroeconomico, la crisi venutasi a creare in Ucraina produce senza dubbio uno, ossia una riduzione della crescita e una contemporanea spinta inflattiva aggiuntiva - hanno scritto gli analisti di Pictet AM - A meno di un aggravarsi della guerra,(almeno non nei prossimi trimestri), visto che la traiettoria della crescita economica sottostante rimane robusta, soprattutto negli Stati Uniti, meno colpiti in quanto più lontani dall’epicentro del conflitto e più autosufficienti a livello energetico".Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,92%.Lieve peggioramento dello, che sale a +156 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,06%.piccola perdita per, che scambia con un -0,47%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.120 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 27.395 punti.Leggermente negativo il(-0,25%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,22%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,99%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,53%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,20%.avanza dell'1,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,94%.In perdita, che scende del 2,52%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Tra i(+1,95%),(+1,79%),(+1,20%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,13%.Sensibili perdite per, in calo del 2,02%.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,6 Mld Euro; preced. 9,4 Mld Euro)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%)10:00: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti).