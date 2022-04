Borse europee prudenti in vista nuove sanzioni contro Russia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -principali mercati europei, con lo stallo sul conflitto in Ucraina e la mancata svolta per un cessate il fuoco. Ora gli investitori cercano di capire quali saranno le nuove sanzioni che l’UE è pronta ad adottare contro Mosca.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,45%.Sulla parità lo, che rimane a quota +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,5%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,28%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,70%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.176 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.444 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,26 miliardi di euro, in calo del 16,11%, rispetto ai 2,69 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,04 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi.di Milano, troviamo(+4,99%) e, nel lusso,(+3,71%) dopo che UBS ha portato il target price a 68,5 euro da 68 euro precedente.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,84% con prese di beneficio dopo i rialzi delle ultime sedute: il titolo aveva raggiunto nuovi massimi dal 2008, probabilmente spinto dagli acquisti dei contendenti nella battaglia per la governance (in vista dell'assemblea del 29 aprile).Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%, penalizzata dalle incertezze sulla possibile OPA di KKR, che secondo indiscrezioni stampa starebbe preparando per oggi una risposta al CdA in cui farebbe intendere di non voler procedere con un'offerta vincolante e confermerebbe l'intenzione di collaborare su NetCo e sulle prospettive della rete unica.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+3,25%),(+1,90%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,04%.Scende, con un ribasso del 2,89%.Crolla, con una flessione del 2,10%, dopo che Kepler ha tagliato la raccomandazione a "Reduce" da "Hold" e il prezzo obiettivo a 15 euro da 19,5 euro.Tra ledi maggior peso:08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,6 Mld Euro; preced. 9,4 Mld Euro)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,5%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%)10:00: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti).