Caro prezzi, aziende costruzioni al collasso

(Teleborsa) -delle imprese italiane è a rischio collasso per ilA lanciare il grido d'allarme sono i rappresentanti dicostruzioni provenienti da tutta Italia che si sono autoconvocati, aper une per chiedere al governoperchè al momento "il. Ciò è dovuto alla corsa ai rialzi: non solo gasolio e benzina, purnei trasporti del comparto, ma anche i materiali specifici come ferro o calcestruzzo sono schizzati alle stelle.che i costruttoricomplice la situazione geopolitica in Ucraina,Secondo leche si sono riuniti a Roma, il comparto costruzioni in Italia conta circaconsiderando le, iper le costruzioni, le imprese di costruzioni strutturate anchedi un addetto iscritte alledistributori e rivenditori di. Unche rappresenta ildelleSecondo gli imprenditori, "ihanno introdotto (peraltro in maniera tardiva) delle modifiche normative del tutto insufficienti, visto che continuano a lasciare le responsabilità in capo alle stazioni appaltanti e ai(Responsabili unici del procedimento). E' questo il motivo per cui i contratti in corso di esecuzione non potranno essere portati a termine, mentre per i nuovi appalti esiste il rischio concreto che iIl tutto, cone con la mancata fruizione delle opere". I costruttori portano come esempio il comparto Anas, dove le aziende sono circa, la forza lavoro conta circa 5mila unità e il fatturato del 2020 è di. Leda Anas non più gestibili ammontavano a 4,4 miliardi di euro nel 2019 e a 6,4 miliardi di euro nelperchè gli incrementi delle materie prime (rispetto alle gare aggiudicate) pesano per il 35%. Ilha messo a disposizionema isolo gli aumenti del comparto Anas sono, su base annuale, oltreData la situazione, le 800 imprese propongono in una lettera a Draghi una serie di soluzioni. Per i lavori in corso di esecuzione: un aggiornamento straordinario dei prezzari in uso, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuali; per gli Accordi Quadro già aggiudicati sulla base di prezzari non aggiornati (risalenti al 2020 o prima), imporre un aggiornamento dei progetti prima dell'affidamento degli applicativi; consentire la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, senza sanzioni e/o segnalazioni all'Anac per l'appaltatore; garantire l'esonero da responsabilità per causa di forza maggiore, nel caso di ritardi/inadempimenti dovuti agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali. Per i lavori di prossimo affidamento: prevedere un costante aggiornamento straordinario dei prezzari da porre a base di gara, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale; inserire nei contratti una vera clausola di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali, per garantire il costante allineamento del contratto alle