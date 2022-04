Carrefour lancia fondo per investire in startup attive nel digital retail

Carrefour

(Teleborsa) -, catena di supermercati e ipermercati francese, ha annunciato ilper investire in startup in fase iniziale attive nel settore del retail digitale. Il fondo, lanciato assieme alla società europea di venture capital Daphni,acquisendo partecipazioni di minoranza in startup emergenti ad alto potenziale in Francia e nel mondo. L'iniziativa si inserisce nella strategia digitale 2026 di Carrefour, che mira a trasformare Carrefour in una Digital Retail Company.Il focus degli investimenti sarà su: nuove attività diper operazioni e servizi finanziari nel retail, nonché nuove capacità di l. "Investire nelle startup è un'opportunità per Carrefour di accelerare la propria trasformazione digitale, aiutando allo stesso tempo le aziende in fase iniziale a crescere più velocemente", ha affermato Elodie Perthuisot, Direttore Esecutivo di E-Commerce, Data and Digital Transformation del gruppo Carrefour.