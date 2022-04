Cassa Centrale supporta investimenti sostenibili Società Vicentina Trasporti

(Teleborsa) -ha siglato un accordo conper un finanziamento divolto a sostenere il piano di investimenti nel periodo 2022-2026, per la realizzazione di soluzioni trasporto pubblico locale più sostenibili sul piano ambientale, compresoa basso impatto ambientale per il servizio urbano di Vicenza.Cassa Centrale ha agito in qualità didi banche del Gruppo:i. Il finanziamento "bridge" sarà articolato in due tranche: una da 4 milioni di Euro e una da 6 milioni di Euro assistita da"Con questo accordo, il Gruppo conferma ancora una volta la propria vocazione a fare sistema con gli enti del territorio e con le proprie Banche che vi operano, per implementare e migliorare i servizi di sostegno alla collettività da un lato, e di finanziamento alle aziende che sanno innovarsi in un’ottica sostenibile dall’altro", ha commentato, Responsabile del Servizio Finanza Strutturata Corporate Nord di Cassa Centrale, ricordando che questa operazione si inserisce anche nelle direttrici previste dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)., Presidente di SVT, sottolinea che l'operazione è "una conferma di fiducia da parte delle Banche del nostro territorio, che ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che offriamo ai cittadini”.Cassa Centrale Banca, operando con finanziamenti in pool su tutto il territorio italiano, contribuisce alla ripresa della competitività del sistema Paese, valorizzando le realtà consolidate dei territori, come nel caso di Società Vicentina Trasporti, con la quale consolida un rapporto costruito nel tempo.