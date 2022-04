Cathay Pacific opererà il volo commerciale più lungo del mondo

(Teleborsa) - La rotta tra Hong Kong e New York, operata da, sarà modificata e devierà sull’Atlantico per evitare il sorvolo dello spazio aereo russo.In questo modo,: 16.668 km che saranno coperti in 17 ore circa. La scelta della deviazione transatlantica rispetto alla possibilità di seguire quella transpacifica è dovuta alla presenza dei forti venti stagionali in quota in questo periodo.Quanto, invece, al record di durata, resta appannaggio di Singapore Airlines, che copre i 15.343 km tra Singapore e New York in 18 ore.