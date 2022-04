CEO Deutsche Bank: recessione tedesca inevitabile con stop a gas russo

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La Germania dovrebbe affrontare "un ulteriore deterioramento della situazione se ci fosse uno" e "una". Lo ha detto Christian Sewing, CEO die presidente dell'associazione bancaria tedesca. "Se si dovesse arrivare a un embargo sulle importazioni allora potremmo parlare di un'inflazione che è almeno temporaneamente a due cifre - ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa - Ma avremo permanentemente un fenomeno che tutti non abbiamo visto negli ultimi 30 anni e questa è l'inflazione a lungo termine"."Tassi di inflazione elevati hanno enormi effetti redistributivi e mettono a dura prova le persone a basso reddito - ha evidenziato Sewing - Sono quindie anche della nostra società. C'è molto per suggerire che la Banca centrale europea dovrà presto porre fine ai suoi acquisti netti di obbligazioni e inviare il primo segnale sul tasso di interesse".Come risultato della guerra contro l'Ucraina, la necessità di investimenti in Germania ed Europa continuerà ad aumentare nei prossimi anni, specialmente nella trasformazione verso un'economia sostenibile e per diventare meno dipendenti dai combustibili fossili. Anche per questo, secondo Sewing,. Affinché ciò abbia successo, l'Europa ha finalmente bisogno di un vero mercato finanziario unico. "Non esiste un pacchetto di stimolo più conveniente rispetto alla- ha affermato Sewing - Ad oggi, un mercato europeo dei capitali frammentato impedisce il pieno sfruttamento delle opzioni di finanziamento. Questo blocco deve essere revocato".Infine, nel suo intervento come presidente dell'associazione bancaria tedesca, ha detto che negli ultimi annie che i loro rischi sono gestibili e le loro riserve di capitale più elevate che mai. Allo stesso tempo, l'associazione bancaria è critica nei confronti di ulteriori contributi al Fondo di risoluzione europeo, che è già riempito con 52 miliardi di euro e l'aumento della cosiddetta. "Tutto ciò limita la capacità delle banche di prestare. E questo in un momento in cui le banche sono particolarmente richieste come finanziatrici di investimenti", ha affermato Sewing.