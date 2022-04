Coronavirus in Italia, Speranza: "Quarta dose non per tutti"

(Teleborsa) - Sononelle ultime 24 ore, nel nostro Paese, a fronte di oltre 211 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,7% di ieri, domenica 3 aprile. Questi i dati diffusi oggi, come ogni giorno, dal Ministero della Salute. Lein aumento rispetto alle 118 di domenica.Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.241, ovvero 224 in più rispetto a domenica.le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sonogli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a domenica.Secondo il rapporto esteso dell'Istituto Superiore di Sanità, con due dosi di vaccino la protezione dalla malattia severa è tra il 73 e il 75%. La terza dose alza anche la percentuale di efficacia nel prevenire il semplice contagio.emersa negli ultimi mesi ha fatto registrareche"Oggi c'è chi non denuncia la positività" a Covid-19 "per non fare la quarantena. Per questo i dati" reali "dei contagi sono almeno il doppio di quelli individuati, quindi ci saranno circa 150mila positivi nel Paese". Lo ha stimato a ‘Un Giorno da Pecora', su Rai Radio 1, il virologodirettore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano e docente all'università Statale. "La Pasqua sarà un banco di prova per un potenziale momento di rischio" di una nuova crescita dei contagi Covid, ha ribadito.ha ricordato.