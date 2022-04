Def atteso in Cdm: verso taglio stime crescita e nuove misure per 25 miliardi di euro

(Teleborsa) - Stemperare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle famiglie e proteggere la competitività delle imprese. Questi gli obiettivi che il governo intende perseguire nel breve periodo attraverso nuovi provvedimenti volti a mitigare il costo dell'energia. È in tale ottica che(probabilmente mercoledì). Per tale ragionee dell'indebitamento delle amministrazioni pubbliche, propedeutica alla messa a punto del quadro macroeconomico dell'Italia. Nel documento il peso dell'incertezza che caratterizza questo periodo determinerà una. Quanto allol'ipotesi è di aggirarlo omettendo riferimenti specifici all'interno del documento di economia e finanza."Nel Def la crescita verrà rivista significativamente, con valori più bassi delle stime dei conti nazionali – ha annunciato il–. Prima degli ultimi eventi si preannunciava una ripresa a ritmo sostenuto, la Commissione Ue prevedeva per l'Italia un tasso del 4%. Gli ultimi eventi hanno portato a un deterioramento di queste prospettive. Dobbiamo essere consapevoli – ha aggiunto il ministro – che la nostra economia sta rallentando. Vediamo poi un aumento dell'inflazione, si tratta di certificarla, in questo momento è attorno al 6,7% per l'Itala è un livello che non vedevamo da diversi anni".Lapotrebbe far perdere all'Italia, nel 2022, circa: il conflitto tra Mosca e Kiev metteprevista per quest'anno. Se il governo, nel nuovo Documento di economia e finanza,il PIL dovrebbe arrivare a un totale di 1.851 miliardi invece di 1.892 miliardi previsti con la Nota di aggiornamento al Def dello scorso ottobre. Secondo i calcoli delil taglio delle stime in arrivo col nuovo Def dovrebbe far emergere una. In termini nominali, nel 2022 il PIL, se saranno confermati i tagli alle stime di crescita, dovrebbe crescere di 72,2 miliardi e non di 113,2 miliardi, vale a dire 40,9 miliardi in meno. Il rischio che corriamo, soprattutto per il 2023, è quello dellaovvero di una stagnazione, cioè assenza di crescita quando l'economia ristagna, accompagnata dall'inflazione, un aumento continuo dei prezzi che aggraverebbe la stessa congiuntura economica sfavorevole.Il governo – come riporta il Sole 24 ore – starebbe lavorando aFondi che, tuttavia, non potranno essere impiegati integralmente in nuove misure espansive anti-crisi ma dovranno andare a coprire anche gli:il primo, a inizio marzo, – evidenzia il quotidiano di Confindustria – ha congelato 4,5 miliardi di fondi ministeriali, da liberare ora con il nuovo programma di finanza pubblica, e il secondo ha utilizzato circa un miliardo di maggiori entrate Iva per tagliare le accise. Le nuove risorse stanziate deriverebbero, in parte, dall'eredità positiva del 2021 con il PIL ha fatto registrare un +6,6%. Stimando una conseguente spinta alle entrate pari quest'anno a 15-16 miliardi, al deficit toccherebbe uno sforzo aggiuntivo intorno ai 8-10 miliardi per coprire le misure.