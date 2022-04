DEF, giovedì in CdM per l'approvazione

(Teleborsa) - Giornata intensa per il Presidente del Consiglioche ha incontrato oggi ai ministri dell'Economia,Al centro del confronto, a quanto si apprende, ilda parte deldi questa settimana - probabilmente nella giornata di- del Documento di economia e finanza cheIl varo dovrebbe così arrivare in anticipo di qualche giorno rispetto alla scadenza fissata alNel DEF della prossima settimana “l– ha annunciato il ministro dell’Economia–. Prima degli ultimi eventi si preannunciava una ripresa a ritmo sostenuto, mentre gli ultimi eventi hanno portato a un. Dobbiamo essere consapevoli – ha aggiunto il ministro – che laVediamo poi un aumento dell’inflazione, si tratta di certificarla, in questo momento è attorno al 6,7% per l’Italia,”.Sarà comunque unin scia alper lee non. Nel fine settimana,ha aggiornato le sue stime portando la crescita all'1,9% e aprendo quindi a una fase di recessione nella prima metà dell'anno. Il Gsecondo le aspettative, dovrebbe fissare l'asticella intorno alIn mattinata, intanto,che è stato rivisto al ribasso dal 7,5% al 7,2% per effetto dei "dati di importazione in valore del gas naturale allo stato gassoso per i mesi da luglio a dicembre 2021". Il prodotto interno lordo a prezzi di mercato, secondo la nuova stima dell'Istat, risulta pari anel 2021, rispetto ai 1.775.436 precedentemente stimati.diffuso per la crescita delcome atteso, anche il