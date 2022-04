Dombrosvkis: prevediamo rallentamento Ue. Sanzioni? Alzare pressione su Russia

(Teleborsa) - L'impatto di guerra e sanzioni sulle economie europee sarà uno dei temi in discussione oggi all'Eurogruppo, come Commissione europea "e al momento "la nostra valutazione è che ci sarà un rallentamento, ma non recessione". E' quanto ha affermato il vicepresidente della Commissione europea,giungendo all'Eurogruppo."Penso che sia molto chiamo che comedobbiamo fare di più per fermare questa guerra e per fermare queste atrocità. Per questo la Commissione sta preparando il prossimo pacchetto di sanzioni:Quanto all'ipotesi di mettere al bando l'import di gas naturale dalla RussiaDobbiamo usare tutte le leve che abbiamo - ha detto -Stiamo analizzando le implicazioni per l'economia" della guerra in Ucraina "tra i quali "cosa significa" per l'Eurozona "se il gas russo viene tagliato per qualsiasi motivo, sia se l'Ue inserisce" la misura "nelle sanzioni o se viene tagliato dalla Russia stessa, ma anche qui la conclusione è che, non senza problemi, è possibile affrontare una situazione così".L'ipotesi, dunque, è al vaglio ma ladeve accuratamente evitare il rischio di un clamoroso autogol, seppur con l’intento di colpire Mosca. Anche perchècontro Mosca "legate al gas. Siamo molto dipendenti dal gas russo e penso che tutte le sanzioni che colpiscono noi più di quanto colpiscano la Russia non sarebbero giuste", ha detto il ministro delle Finanze austriaco, Magnus Brunner, arrivando all'Eurogruppo.Quanto sta accadendo in Ucraina "e se una sanzioneha evidenziato Brunner.