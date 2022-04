doValue, nuovo mandato di servicing in Grecia

doValue

(Teleborsa) -, si è aggiudicata un nuovo mandato di servicing che rappresenta un Gross Book Value addizionale per circa 500 milioni di euro (Progetto Neptune).Nel 2020, un’entità affiliata a fondi gestiti da Fortress Investment Group aveva acquisito un portafoglio da Alpha Bank per un Gross Book Value pari a circa 1,1 miliardi assegnando un mandato di servicing temporaneo al servicer greco CEPAL.Con il Progetto Neptune,, il ruolo verrà assunto al momento dell’onboarding del portafoglio che è atteso perfezionarsi per la fine di aprile 2022. Il portafoglio include crediti deteriorati ipotecari erogati a Società ed a Piccole e Medie Imprese in Grecia.