Eni, Descalzi incontra Premier algerino Benabderrahmane

Eni

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato diha incontrato iled il, per fare il punto sulle attività della società nel Paese, sui progetti futuri e per discutere dei, rispetto alla quale la storicaè già al lavoro per definire le ulteriori opportunità diDescalzi è stato poi ricevuto dall'Amministratore Delegato di Sonatrach,, con il quale ha parlato dell'approvvigionamento di gas ed ha passato in rassegna leattraverso il gasdottoL’incontro è stato l’occasione per confermare laa nell’area del contrattoentrato in vigore lo scorso 6 marzo. Il progetto prevede la realizzazione fast track di un nnella regione attraverso una sinergia con gli asset esistenti di MLE-CAFC (Blocco 405b). E' previsto un, con le prime produzioni attese in luglio, a soli tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Infine, è stato confermatodelle attività attraverso la sostituzione del gas con fonti di energia rinnovabile."L’incontro di oggi è la testimonianza dell'impegno profuso da Sonatrach e Eni a rafforzare la propria partnership in Algeria, nel rispetto di una strategia condivisa di sviluppo accelerato dei progetti e perseguendo gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito del nostro impegno nel raggiungere la neutralità carbonica nel lungo termine", ha dichiarato Descalzi.