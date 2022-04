Eni, Jon Rigby è il nuovo Head of Investor relations

Eni

(Teleborsa) - Jon Rigby ha assunto oggi, 4 aprile 2022, il ruolo di Head of Investor Relations and Strategic Analysis diLo comunica con una nota lo stesso Gruppo del cane a sei zampe, aggiungendo che, maturata nel corso degli anni in cui ha gestito ricerche e transazioni.In precedenza, Jon Rigby è stato un Managing Director di UBS, dove ha guidato la ricerca europea su petrolio e gas, è stato coordinatore globale della banca per il settore e inoltre è stato responsabile del l’oil & gas integrato europeo e statunitense.