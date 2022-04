Eventi e scadenze: settimana del 4 aprile 2022

Esautomotion

(Teleborsa) -Cybersecurity: stato dell’arte, sistemi di difesa e resilienza - La conferenza, patrocinata dall'INPS, sarà aperta, tra gli altri, dal rettore dell'Università "Tor Vergata" Orazio Schillaci, dal presidente INPS Pasquale Tridico e dal direttore generale dell'Agenzia nazionale per la cyber sicurezza, Roberto BaldoniEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeCina - Borse di Shenzhen e Shanghai chiuse per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiEU - Riunione ECOFIN a BruxellesReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella al Quirinale per la Cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (diretta streaming e su Rai Due)Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2021All Virtual Expo - Evento digitale del Gruppo Azimut dedicato alle PMI in cerca di soluzioni finanziarie alternative ai canali tradizionali. All'evento, che comprenderà 30 conferenze, 100 relatori e testimonianze del mondo private markets, si confronteranno imprenditori, investitori e specialisti finanziari per lanciare il nuovo ecosistema virtuoso a supporto dell'Economia RealeFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema - Resoconto trimestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiXXV Congresso Nazionale ACRI - L'evento si svolge a Cagliari. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno TempiniPresidente di Cassa Depositi e Prestiti, Vittorio Colao Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Francesco Profumo Presidente di Acri e Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, Giorgio Righetti DG Acri e Luigi Federico Signorini DG Banca d'ItaliaPresentazione Relazione annuale Corte Costituzionale - La Presentazione della Relazione annuale della Corte Costituzionale si svolge a Palazzo della Consulta, alla presenza del Presidente MattarellaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaPNNR e Sicurezza sul lavoro.- Protocollo d'intesa Inail - Gruppo Fs - La Conferenza Stampa per il Protocollo d'intesa Inail - Gruppo Fs si svolge a Roma. Intervengono: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e i vertici dell'Inail e del Gruppo Ferrovie dello Stato italianeIstat - Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2022 - L'Istat presenta il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2022 che rappresenta un osservatorio privilegiato sulle varie dimensioni della competitività del sistema produttivo italiano e sui suoi processi evolutivi. L'evento si svolge in diretta streamingConsiglio dell'UE - Energy conference - La conferenza sull'energia si svolge a Parigi e riunisce esperti di alto livello degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea e delle imprese e associazioni europee del settore energeticoSustainable Economy Forum - Confindustria e la Comunità di San Patrignano organizzano la quarta edizione del Forum, al quale, nelle precedenti edizioni erano presenti oltre 3.000 partecipanti, decine di relatori italiani e internazionali di altissimo livello. Parteciperanno, tra gli altri, Carlo Bonomi Presidente Confindustria, Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica e Matteo Del Fante CEO Poste ItalianeBanca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Assemblea dei Soci- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analistiBanca d'Italia - Bollettino EconomicoTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 - prima convocazione- Assemblea: Assemblea Ordinaria degli azionisti