Fenice (Edison) acquista l'intero capitale di Citelum Italia

Edison

EDF

(Teleborsa) - Fenice, società interamente controllata da, e Citelum (parte del gruppo), gruppo attivo nel settore dei servizi di illuminazione alla Pubblica Amministrazione, hanno firmato unda parte di Fenice dell'intero capitale di Citelum Italia. La società acquisita è è il, con una quota di mercato pari al 6% e quinto operatore in Spagna, con una quota pari al 10%. Le attività della società in Italia e Spagna comprendono la gestione di 1.200.000 punti di illuminazione, 300 contratti e circa 600 dipendenti.Il perfezionamento della compravendita è previsto entro il secondo trimestre dell'anno. L'acquisizione delle attività italiane e spagnole di Citelum "permetterà a Fenice di ampliare la propria offerta nel business dei servizi energetici per il territorio e le città, e di svilupparededicate ai servizi energetici per la transizione energetica e la decarbonizzazione di territori e città verso le smart city del futuro", si legge in una nota.L'acquisto di Citelum Italia si configura come, e come tale ha richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Edison. Edison, azienda italiana attiva nel settore energetico, è infatti controllata dal colosso francese EDF.