Fondo Fon.Te. anche per liberi professionisti e autonomi

(Teleborsa) - Il, dedicato alla pensione complementare dei lavoratori dipendenti nel terziario, ha. A partire dal 1° aprile anche queste due categorie possono aderire al Fondo.Possono dunque iscriversi a Fon.Te.(non necessariamente con partita iva) e t, associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti: contrattosottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; contrattosottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; coitrattosottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; cotrattosottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.Ilannuale destinato al Fondo è pari aversabili in unao, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta dell’anno precedente. Per iscriversi occorrerà pagare unche sarà prelevato alla prima contribuzione utile.Chi si iscriverà al fondo avrà diritto a tutte leFra i principali vantaggi lacon rendimenti in base alla linea di investimento prescelta, e ladal reddito complessivo ai fini Irpef, fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui. Inoltre, nella fase di accumulo i rendimenti maturati dal fondo pensione sonorispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario."Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi a nuove categorie di lavoratori, rispondendo all’esigenza di ottenere una pensione integrativa che possa incrementare il livello delle prestazioni previdenziali con risultati particolarmente vantaggiosi e soddisfacenti", afferma, Presidente di Fon.Te..