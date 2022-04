Gas russo, Patuanelli: embargo totale strada percorribile

(Teleborsa) -"E' percorribile, perchè entriamo in una stagione in cui viene usato meno gas e perchè stiamo affrontando bene la diversificazioneI Paesi europei però devono aiutarsi a vicenda, agevolando chi ha un maggior danno dalle sanzioni o dall'embargo".Lo ha detto il Ministro delle Politiche agricole,, in una intervista al quotidiano La Stampa spiegando che però in Europa vede " riemergere egoismi che fanno paura. Non aver chiuso ancora l'accordo sul tetto del gas ne è la dimostrazione. E se prevalgono gli egoismi, saremo tutti piùma spero di potermi ricredere".Quanto all'ipotesi dicon una proposta in arrivo a fine mese, Patuanelli dice: "c'è una lentezza enorme. Se si propone un tetto a maggio per fissarlo a giugno, quando avrà effetto saremo già in recessione. Tecnicamente non lo siamo ancora, ma lo saremo a breve.per questi motivi.Rispetto alla ipotesi di una modifica delper spingere sulla transizione energetica delle imprese, per il ministro è "complicato. L'unica strada percorribile credo sia quella di allungare il tempo di attuazione del PNRR. Non per rallentarlo, ma perchè loSull'agrisolare, ad esempio, avremoper installare pannelli fotovoltaici sulle coperture dei capannoni agricoli: l'importo non cambia, ma se il pannello solare costa di più rispetto a un anno fa, è un problema. Allungando i tempi,