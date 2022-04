Germania, aumenta surplus della bilancia commerciale a febbraio

(Teleborsa) - Aumentano sia l'import che l'export tedesco a, mentreè salito a 11,5 miliardi di euro rispetto ai 9,4 miliardi di euro di gennaio (dato confermato dalla stima preliminare) e ai 9,6 miliardi stimati dagli analisti.Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lesono aumentate del 6,4% su base mensile (-2,8% a gennaio, +1,5% le attese del mercato), mentre lehanno registrato una crescita del 4,5% dopo il -4,2% del mese precedente e rispetto al +1,4% del consensus. Sulla base di dati provvisori, Destatis segnala che le esportazioni sono aumentate del 14,3% e le importazioni del 24,6% rispetto a febbraio 2021.Negli, le esportazioni (-6,3%) e le importazioni (-7,3%) sono scese notevolmente a febbraio 2022 rispetto a gennaio 2022. "Il commercio con la Russia non è stato limitato fino alla fine di febbraio 2022 a seguito dell'attacco russo all'Ucraina e le sanzioni irrogate di conseguenza - commenta l'Ufficio Federale di Statistica - Si prevede che, a partire dal mese di riferimento di, i dati sul commercio esterofino a che punto le sanzioni, ulteriori misure per limitare le esportazioni e comportamenti non sanzionati dei partecipanti al mercato avranno un ulteriore impatto sul commercio tedesco con la Federazione Russa".