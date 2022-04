Germania, governo prende controllo tedesca Gazprom

Gazprom

(Teleborsa) - Il governo tedesco ha deciso di assumere il controllo di Gazprom Germania. Si tratta di un passo temporaneo, ma necessario.Ad annunciarlo è stato il, affermando che la decisione è stata assunta a causa di mancanza di chiarezza sul rispetto da parte del gruppo delle normative tedesche, in particolare sugli scambi commerciali.La sussidiaria tedesca del gigante russo sul gas naturale è stata così temporaneamente posta sotto l'amministrazione diretta dell'autorità nazionale tedesca per l'energia. "L'amministrazione fiduciaria" - ha detto Habek - aggiungendo che si tratta di un "passo assolutamente necessario".Questa tutela resterà in vigore almeno fino a fine settembre 2022.Venerdì scorso, 1 aprile, la proprietariaaveva annunciato la fine della sua partecipazione alla controllata tedesca . Il gruppo russo non ha fornito dettagli sulle modalità o ulteriori spiegazioni sulla sua decisione.