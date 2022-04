Hertz acquisterà fino a 65.000 veicoli elettrici da Polestar

Hertz

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'autonoleggio, e Polestar, divisione di Volvo specializzata in auto elettriche premium, hanno annunciato una. La disponibilità di veicoli dovrebbe iniziare nella primavera del 2022 in Europa e alla fine del 2022 in Nord America e Australia. La partnership con Polestar "si basa sull'annuncio di Hertz lo scorso ottobre di offrire ai propri clienti la", ha spiegato la società statunitense."Siamo entusiasti di collaborare con Polestar e non vediamo l'ora di introdurre i loro prodotti EV premium nelle nostre flotte di vendita al dettaglio e rideshare - ha affermato Stephen Scherr, CEO di Hertz - La partnership odierna con Polestar rafforza ulteriormente la nostra ambizione di diventare un partecipante leader nel moderno ecosistema della mobilità e di farlo come un'azienda all'avanguardia per l'ambiente. Lavorando con leader del settore dei veicoli elettrici come Polestar, possiamoun prodotto EV premium, un'esperienza eccezionale e una minore impronta di carbonio".