Intermonte, Intesa Sanpaolo conferma Buy e rivede stime

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (da 3,60) ilsu, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 Gli analisti mantengono un giudizio positivo su Intermonte, in quanto: ha mostrato unnel 2021, confermato nei primi due mesi del 2022; ha una(CET1 ratio 39,9% a fine 2021), lasciando spazio sia a opportunità di crescita esterna sia a una soddisfacente politica di remunerazione per gli azionisti; offre unmedio 2022-24 del 10%, secondo le loro stime.Dato l'attuale difficile contesto geopolitico e macroeconomico a livello internazionale, Intesa Sanpaolo adotta unasull'andamento dei ricavi, in particolare nel 2022, e stima costi leggermente più elevati sia nel 2022 che nel 2023. Gli analisti si aspettano che la società chiuda l'anno condi 42,8 milioni di euro e undi 8,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 46,4 milioni di euro e 9,7 milioni di euro.