JPMorgan, potenziale perdita da 1 miliardo per esposizione a Russia

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - "Non siamo preoccupati per la nostra esposizione diretta alla Russia, anche se. Ma stiamo monitorando attivamente l'impatto delle sanzioni in corso e la risposta della Russia, preoccupati anche per gli effetti secondari e collaterali su così tante aziende e paesi". Lo ha scrittodi, nella lettera gli azionisti di quest'anno, svelando per la prima volta l'esposizione della banca d'affari statunitense al paese guidato da Vladimi Putin. "Potrebbero essere aggiunte molte altre sanzioni, che potrebbero aumentare drammaticamente e in modo imprevedibile il loro effetto. Insieme all'imprevedibilità della guerra stessa e all'incertezza che circonda le catene di approvvigionamento delle materie prime globali, ciò crea una situazione potenzialmente esplosiva", ha aggiunto.Nella lettera agli azionisti, che affronta molti temi dell'economia e della finanza, sono state anche fornite nuove stime per la crescita globale. "Ci aspettiamo che le ricadute della guerra e le conseguenti sanzioni riducano ildel 12,5% entro metà anno (un calo peggiore del calo del 10% dopo il default del 1998) - ha scritto Dimon - I nostri economisti attualmente pensano che l', fortemente dipendente dalla Russia per petrolio e gas, vedrà una crescita del PIL di circa il 2% nel 2022, invece del ritmo elevato del 4,5% che ci aspettavamo solo sei settimane fa. Al contrario, si aspettano che l'avanzi di circa il 2,5% contro un 3% stimato in precedenza. Ma avverto che queste stime si basano su una visione abbastanza statica della guerra in Ucraina e delle sanzioni ora in vigore".Ampio spazio è dedicato alle scelte della banca centrale americana. "Non invidio la FED per quello che deve fare: più forte è la ripresa, più alti saranno i tassi che seguiranno (credo che questo potrebbe essere significativamente più alto di quanto si aspettano i mercati) e più forte sarà l'inasprimento quantitativo (QT).. In ogni caso, questo processo causerà molta costernazione eLa FED non dovrebbe preoccuparsi della volatilità dei mercati a meno che non influiscano sull'economia reale. Un'economia forte ha la meglio sulla volatilità del mercato"."Una cosa che la FED dovrebbe fare, e sembra aver fatto, è esentarsi -- dall'aumentare i tassi di soli 25 punti base e farlo secondo un programma regolare. E mentre possono annunciare come intendono ridurre il bilancio della FED, dovrebbero essere liberi di modificare questo piano in un attimo per affrontare gli eventi reali nell'economia e nei mercati - ha continuato - Una FED che r".