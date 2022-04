Limita le perdite Piazza Affari, seduta contrastata in Europa

Generali

Carel Industries

Juventus

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. A dominare il sentiment degli investitori è ancora l'incertezza legata all'Ucraina, con nuove sanzioni in arrivo dall'Occidente verso la Russia. A Piazza Affari scende, condopo i rialzi delle ultime sedute: il titolo aveva raggiunto nuovi massimi dal 2008, probabilmente spinto dagli acquisti dei contendenti nella battaglia per la governance (in vista dell'assemblea del 29 aprile). Movimenti nel, conche è una delle migliori del FTSE MIB dopo che UBS ha portato il target price a 68,5 euro da 68 euro precedente. Scende invecedopo che Kepler ha tagliato la raccomandazione a "Reduce" da "Hold" e il prezzo obiettivo a 15 euro da 19,5 euro. Debole, penalizzata dalle, che secondo indiscrezioni stampa starebbe preparando per oggi una risposta al CdA in cui farebbe intendere di non voler procedere con un'offerta vincolante e confermerebbe l'intenzione di collaborare su NetCo e sulle prospettive della rete unica.Lieve calo dell', che scende a quota 1,1. Lieve aumento dell', che sale a 1.930,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,61%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 27.358 punti.Senza direzione il(-0,1%); come pure, pressoché invariato il(+0,15%).di Milano, troviamo(+3,63%),(+3,04%),(+2,62%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,31%.Seduta negativa per, che scende del 2,26%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,17%),(+2,11%),(+1,95%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.In apnea, che arretra del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Tra ledi maggior peso:08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,6 Mld Euro; preced. 9,4 Mld Euro)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%)10:00: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti).