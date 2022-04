Reti, raccolta netta febbraio lievita a 5,4 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, che chiudono il mese di febbraio con unadi euro,rispetto al mese precedente e. E' quanto emerge dal rapporto, secondo cui la raccolta deisi attesta a, in aumento del 10,8% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021.La gran parte do queste risorse (il 72,7%) è stata assorbita dalla componentedel portafoglio cherispetto a gennaio (+99%) ed in crescita del 6,8% su anno.Più in dettaglio, laaumenta del 45,4% rispetto a gennaio, raggiungendo(-32,2% su anno), mentre laè pari a, con una crescita significativa sia in termini congiunturali (309 milioni a gennaio) sia in termini tendenziali (114 milioni a febbraio 2021)."Stiamo navigando in un periodo molto complesso. Mentre pensavamo di poter lasciare alle spalle l’emergenza sanitaria, la situazione geopolitica mette tutti nuovamente alla prova", afferma, Segretario Generale di Assoreti, aggiungendo che i dati offrono una ": da un lato, la capacità dei consulenti finanziari delle nostre Associate di seguire con competenza e sensibilità i propri clienti in un momento di grande tensione; dall’altro, la maggiore consapevolezza dei risparmiatori della necessità di avvalersi, specialmente in fasi insidiose, di un servizio di consulenza qualificato che miri ad una protezione attiva dei risparmi nella prospettiva di creare valore.Per quanto concerne il risparmio gestito, la distribuzione diretta didetermina volumi di, valorerispetto a gennaio, ma in contrazione rispetto all’anno precedente (-38,8% su anno).Il bilancio delleè positivo per(+50,8% su mese -13,8% su anno). I versamenti netti realizzati suammontano, nel complesso, adi euro (-8% su ,mese -34,7% su anno) trainate dai prodotti unit linked (469 milioni) e polizze multiramo (510 milioni).Quanto al, i risultati di raccolta realizzati sulla componente finanziaria del comparto coinvolgono tutte leprincipali tipologie di strumento, in particolare il saldo delle movimentazioni è positivo sui(361 milioni), sui(332 milioni) e sulle(276 milioni).Il(Fideuram,Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IW SIM) si colloca al, con, e per raccolta incon. Per quanto riguarda la raccolta di febbraio, il Gruppo Fideuram è primo nella classifica di raccolta netta, con oltre 1,9 miliardi, e per raccolta di risparmio gestito, con 768 milioni.