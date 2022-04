Sciuker, partnership all'estero per aumentare la capacità produttiva

Sciuker

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha strettorispetto agli impianti italiani. Dopo quattro mesi di scouting in Europa, Sciuker ha individuato i partner e avviato l'operatività di conferma ordini e produzione. L'operatività ha preso avvio dal 1° aprile 2022 con tre partner: in, per la produzione di infissi in legno alluminio, e inper le produzioni in PVC e Alluminio. Per quanto attiene alla Croazia è stata costituita una specifica branch, come unità produttiva locale, denominata SCK CROATIA.Lesono previste a partire dalla fine del primo semestre del 2022 con ordini già effettuati che corrispondono a oltre 5 milioni di euro e che saranno integralmente consegnati entro il mese di settembre del 2022. Sciuker si attende che tali partnership potranno contribuire a generare untra 10 milioni di euro e 15 milioni di euro per l'anno solare 2022, con circa 7 mesi di operatività e che, a pieno regime, a partire dal 2023 potrà diventare almeno pari a 25 milioni di euro."Abbiamo segnato un altro importante passo nel processo di crescita del gruppo, non tanto per l'impatto sul fatturato, quanto per iin termini di tempistiche di consegna, nonché in quanto queste attività contribuiranno ad aumentare la nostra presenza e affermazione come leader di mercato", ha commentato il"Siamo anche particolarmente orgogliosi di essere riusciti a concludere una progettualità complessa in tempi record, confermando la validità dei nostri ingegneri e della nostra organizzazione - ha aggiunto - La rilevanza strategica di questa operazione è anche data dalle, tra cui l'aumento della capacità della produzione industriale a servizio dei progetti di riqualificazione energetica implementati da Sciuker Ecospace".