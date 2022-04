Somec, ValueTrack conferma target price dopo dati 2021

Somec

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile. La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha pubblicato il bilancio 2021 . I risultati "hanno mostrato un gap del 5% nel fatturato rispetto alle aspettative (258,5 milioni di euro contro 271,7 milioni di euro stimati), ma ciò è dovuto principalmente a eventi imprevisti, che hanno portato l'in termini di top line e margini", evidenziano gli analisti. Ciò, viene aggiunto, non pregiudica l'outlook, che rimane positivo.ValueTrack ha aggiustato le stime per i prossimi esercizi, incorporando il ritardo nell'impatto dell'acquisizione di Bluesteel al 2022 e il payout più elevato. Prevede ora che icresceranno al 19,6% CAGR 2020-24 e ildi entrambe le business unit convergerà al 10,7% entro il 2024. Inoltre, Somec genererà 52 milioni di euro dicumulati nel periodo 2022-24, portando il2024 a circa 34,4 milioni di euro, escluse le probabili ulteriori fusioni e acquisizioni (che dovrebbero soprattutto rafforzare la divisione Interiors ).registra una flessione dello 0,65% rispetto alla vigilia, e si attesta a 30,5 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 30 e successiva a quota 29,5. Resistenza a 31,5.