Stabile la Borsa di Tokyo. Chiusi i mercati cinesi

(Teleborsa) -, con Tokyo che rimane indietro e chiude sulla parità. Ilunedì e martedì per la Festa di Ching Ming. Le migliori performance si sono registrate a Hong Kong, grazie ai rialzi registrati dai titoli tecnologici. Il sentiment degli investitori potrebbe essere stato incoraggiato da un recente segnale da parte delle autorità cinesi di progressi verso la risoluzione di una controversia che ha minacciato di delisting delle società cinesi quotate negli Stati Uniti., il(+0,02%). In netto miglioramento(+1,83%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,6%). Balza in alto(+1,98%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,59%)., capo esecutivo di Hong Kong, ha intanto annunciato che. "Non si tratta di valutare la mia performance o quella del governo di Hong Kong in questo periodo. Questa è una questione del mio desiderio e aspirazione personali", ha affermato durante una conferenza stampa.Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,2%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,21%, mentre il rendimento deltratta 2,81%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 50,2 punti)00:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥).