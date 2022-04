Starbucks crolla su annuncio sospensione buyback

Starbucks

S&P 100

compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo

S&P 100

Starbucks

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -5,22%.A pesare sulle azioni contribuisce l'annuncio giunto dal CEO ad interim, del colosso del caffè, Howard Schultz, di interruzione del programma di acquisto di azioni proprie . "Questa decisione - ha spiegato il fondatore in una lettera agli azionisti -, l'unico modo per creare valore a lungo termine per tutte le parti interessate".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 88,03 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 85,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 90,23.