Starbucks, Schultz annuncia sospensione buyback

Starbucks

(Teleborsa) -, tornato da oggi alla guida di(ad interim) ha annunciato che l'iconica catena di caffè statunitense, con effetto immediato. "Questa decisione ci consentirà di investire di più nelle nostre persone e nei nostri negozi, l'unico modo per creare valore a lungo termine per tutte le parti interessate", ha spiegato il fondatore in una lettera agli azionisti. Il ritorno di Schultz come CEO era stato annunciato il mese scorso : l'obiettivo è dare a Starbucks il tempo di trovare il sostituto di Kevin Johnson, che intende ritirarsi dopo un mandato di 13 anni presso l'azienda."La nostra azienda, come molte aziende, si trova ad affrontare- ha spiegato Schultz - Catene di approvvigionamento bloccate, decimazione causata dal Covid, tensioni e disordini politici accresciuti, un "racial reckoning" e una generazione che cerca una nuova responsabilità per il business". Sebbene non citato direttamente dal fondatore, Starbucks sta anche affrontando unastatunitense.