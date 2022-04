Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, con lo stallo sul conflitto in Ucraina e la mancata svolta per un cessate il fuoco. Intanto gli investitori guardano ai verbali del FOMC dell'ultima riunione di politica monetaria che saranno pubblicati questa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,04% mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 4.568 punti. Effervescente il(+1,59%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,77%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,06%),(+1,90%) e(+1,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,21%),(-0,74%) e(-0,65%).Tra i(+3,18%),(+1,76%),(+1,64%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,70%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1%.Al top tra i, si posizionano(+15,99%),(+8,33%),(+8,23%) e(+7,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,39%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,5%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 55,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 56,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58 punti; preced. 56,5 punti).