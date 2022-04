Superbonus 110%, oltre 139mila asseverazioni per 24,23 miliardi a fine marzo

(Teleborsa) - Il numero diper usufruire dell'agevolazioneal 31 marzo 2022, ha raggiunto quota, per un valore totale dia detrazione didi euro ed undi.. E' quanto risulta dalle tabelle mensili pubblicate da, che segnala la realizzazione di poco più del 70% dei lavori per un valore di 16,98 miliardi.è stato presentato daiper un valore di 11,8 miliardi, realizzati per un importo di 7,6 miliardi, mentre ilha riguardato, per un valore di 8,1 miliardi, ed ilha riguardato, per un valore di 4,3 miliardi.L'investimento medio per i condomini è di 542 mila euro, mentre per gli edifici unifamiliari è di 11mila euro e per le abitazioni indipendenti di quasi 97mila euro,