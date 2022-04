TAS verso il delisting. Veicolo OPA è salito al 94%

TAS

(Teleborsa) - Solidus Bidco hadi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Lo ha comunicato lo stesso Solidus Bidco, veicolo controllato dalla società di private equity Gilde, presentando i risultati preliminari dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie. È stato quindidella società da Piazza Affari.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Spafid, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, al termine del periodo di adesione risultano, pari al 5,058% del capitale di TAS e a 34,847% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 9.334.096,20 euro. Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 8 aprile 2022.