Ted Baker balza in borsa su avvio processo di vendita

(Teleborsa) -, società britannica attiva nell'abbigliamento retail, hadopo aver ricevuto un'ulteriore proposta di acquisto da parte di, società statunitense di private equity. Si tratta della terza offerta di Sycamore, con le prime due che sono state rifiutate perché non soddisfacenti (l'ultima la valutava 253,8 milioni di sterline). Ted Baker ha svelato di aver ricevuto anche altre manifestazioni d'interesse non vincolanti non richieste da parte diIn considerazione dell'interesse manifestato dai potenziali offerenti, e sentiti i suoi maggiori azionisti, il board ha deciso diper stabilire se esiste un offerente disposto ad offrire un valore che il CdA ritiene interessante rispetto alle prospettive standalone di Ted Baker come società quotata. In questo contesto, la società ha concordato con ilche qualsiasi discussione in relazione a un'offerta per la società debba aver luogo nel contesto di un processo formale di vendita.Spicca il volo, che si attesta a 144,2, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 150,3 e successiva a quota 168,4. Supporto a 132,2.