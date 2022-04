Ucraina, è orrore a Bucha. Mosca: "Provocazione per far fallire negoziati"

(Teleborsa) -, dove decine di cadaveri fra i civili sono stati rinvenuti nella, liberata dopo l'assalto russo.parla died istituisce un "meccanismo speciale" contro la violenza dei russi, mentre dasi replica che è tutta unadell'Ucraina per far fallire i negoziai di pace.Nel frattempo,guarda con orrore a quanto sta avvenendo in Ucraina e, contro la Russia- Dalla Germania si rilancia l'arma dell'embargo del gas russo, mentre la Lituania è già passata all'azione con i blocco dell'import.Se ne riparlerà in modo unitario, dove si riuniranno i Ministri delle Finanze europei per discutere dell''impatto economico della guerra. Oggi e domani, 4-5 aprile 2022, si riunirannoper parlere di vari aspetti, dall'impatto sullaal sempre più diffuso fenomeno della, che consiste nel ridurre le quantità nelle confezioni per poter mantenere lo stesso prezzo di fronte a costi crescenti delle materie prime.Il presidente ucraino, dopo aver lanciato un appello dinanzi ai Parlamenti di mezza Europa, ha debuttato anche ai, chiedendo un "aiuto", ma "non con il silenzio, con la musica".Laintanto starebbeper ricostituire le unità perse nella guerra. Lo hanno affermato le forze di Kiev, aggiungendo di aver seventato almeno sette attacchi nelle provincie di Donetsk e Luhansk nelle ultime 24 ore.