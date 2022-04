Ue, Gentiloni: nuove previsioni il 16 maggio. Al ribasso

(Teleborsa) - La Commissione europea presenterà le sue previsioni economiche aggiornate ilLo ha annunciato il commissario europeo all'Economia,"Certamente", ha aggiunto, date le ricadute della guerra in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia "dell'impatto della guerra in Ucraina sull'economia europea "non dovrebbe essere descritto come" quello di "unaha detto prima dell'Eurogruppo a Lussemburgo, sottolineando che "ovviamente ci sono dei rischi ma c'è anche molta energia nella nostra economia per mantenere un livello di crescita", seppur "molto ridotto". "L'impatto della crisi c'è, anche se è troppo presto per stimarlo in termini quantitativi", ma pur con una crescita minore del previsto", ha spiegato.Sull'Ucraina "dobbiamo rispondere ad un aggressione militare non con mezzi militari, sostenendo l'Ucraina e isolando la Russia. Questa è laha detto l'eurocommissario sottolineando che "Non è una guerra ma non è gratis: c'è un costo da pagare e siamo pronti". "contro la Russia, ha aggiunto.Relativamente a possibili nuove sanzioni alla Russia tra cui una messa al bando del gas, la Commissione dice sempre che per noi nulla è escluso, certo quello che abbiamo visto merita una reazione ulteriore". "Vedremo - ha aggiunto - sea cui già stavamo lavorando.L’Ue, intanto,, pronta ad aumentare i suoi sforzi inviando delle squadre investigative sul terreno per a sostegno della Procura ucraina. Eurojust e Europo sono pronti all’aiuto”. Lo afferma la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che oggi ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky sul massacro di Bucha. “Le strazianti immagine viste non possono e non saranno lasciato senza risposte.”, aggiunge.